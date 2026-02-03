Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, Medipol Sağlık Grubu’nda gerçekleştirilen operasyonla yeni karaciğerine kavuştu. Donörlüğü görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık’ın yaptığı nakil, yaklaşık 11 saat sürdü.

Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek’ten oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyatın sorunsuz geçtiği bildirildi. Doktorlar, operasyon sırasında beklenmeyen bir komplikasyon yaşanmadığını belirtti.

Özkan’ın geceyi yoğun bakımda geçireceği, durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki günlerde uyandırılmasının planlandığı ifade edildi. Normal şartlarda yoğun bakım sürecinin 1-2 gün, hastanedeki yatış süresinin ise birkaç hafta sürebileceği kaydedildi.