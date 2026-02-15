Uzun yıllardır karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu Ufuk Özkan, yakın zamanda gerçekleştirdiği başarılı karaciğer nakli ameliyatının ardından sosyal medyada dolaşan yoğun bakım iddialarını kendi hesabından yaptığı paylaşımla kesin bir biçimde reddetti.

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören Ufuk Özkan, geçtiğimiz hafta yaklaşık on bir saat süren zorlu bir operasyon geçirdi. Nakil, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’tan alınan karaciğerle başarıyla tamamlandı.Ameliyat sonrası günlerde hem Ufuk Özkan’ın hem de donör Salih Kıvırcık’ın sağlık durumlarının kötüleştiği ve yoğun bakıma alındıkları yönünde haberler yayıldı. Bu iddialar sosyal medyada hızla yayılırken oyuncu Özkan’dan net bir açıklama geldi.

UFUK ÖZKAN SOSYAL MEDYADAN YALANLADI

Oyuncu, kendi sosyal medya hesabında yayınladığı videolu mesajda yoğun bakım söylentilerini sert bir şekilde yalanladı. Özkan’ın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

“Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram’da bir takım şeyler gördüm, okudum… Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah’a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan… Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah’a emanet olun.”