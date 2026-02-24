Karaciğer yetmezliğiyle uzun süredir mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği karaciğer nakli ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Zorlu operasyon sonrası taburcu edilen 50 yaşındaki oyuncu, hem yaşadığı sağlık sürecini hem de bu dönemde hayatında yaşanan kırılmaları ilk kez anlattı.

Yaklaşık iki yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Özkan hakkında kısa süre önce organ nakli kararı alınmıştı. Uygun donörün bulunmasıyla ameliyata alınan oyuncuya, eski çalışma arkadaşı Salih Kıvırcık donör oldu. Başarılı geçen operasyonun ardından hem Özkan hem de Kıvırcık’ın sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.

Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Özkan, bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlandığını dile getirdi. Tedavi sürecinde zaman zaman dil sürçmeleri yaşadığını ve gerçeklik algısında kırılmalar olduğunu belirten oyuncu, duaların kendisine güç verdiğini söyledi.

'HAYATIMDAN ÇIKARDIM'

Özkan, hastalığı boyunca bazı dostlarından beklediği desteği göremediğini ifade etti. Özkan:

"Bırakın aramayı, mesaj atmayan abilerim, yapımcılar, oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü göstermiş oldu. Kırıldığımı da göstermedim. Onları direkt engelledim, sildim."

Yaşadıklarının kendisine bazı insanların gerçek yüzünü gösterdiğini belirten Özkan, bu kişileri hayatından çıkardığını açıkladı.

Kariyerinde özellikle Geniş Aile dizisinde canlandırdığı “Cevahir” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Özkan, sağlığına tamamen kavuşmasının ardından setlere dönmek için gün saydığını söyledi. Bundan sonraki süreçte organ bağışının önemine dikkat çekmeyi bir sorumluluk olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.