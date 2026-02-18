Geniş Aile dizisinden ziyade birçok projede rol alan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 11 saat süren zorlu bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.
Ufuk Özkan’a organ naklinde büyük sürpriz: 12 yıl önceki iyilik karşısına çıktı
Geçtiğimiz haftalarda karaciğer nakli geçiren oyuncu Ufuk Özkan, ameliyat sürecinde yaşadığı anlamlı bir tesadüfü sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun 12 yıl öncesinden yaptığı bir iyilik hastanede karşısına çıktı.Derleyen: Hande Karacan
KAMERAMANI KARACİĞER BAĞIŞINDA BULUNMUŞTU
Ünlü oyuncuya karaciğer bağışında bulunan isim ise uzun yıllardır dostu olan kameraman Salih Kıvırcık oldu. Başarıyla tamamlanan nakil süreci, yalnızca tıbbi açıdan değil, duygusal yönüyle de dikkat çekti.
Özkan, yıllar önce destek olduğu bir öğrencinin, ameliyat sırasında görev alan sağlık ekibinde yer aldığını açıkladı. O dönem eğitim hayatına devam eden Mahir’in, bugün organ nakillerinde kullanılan tıbbi cihazların başındaki yönetici olarak karşısına çıktığını belirten oyuncu, yaşadığı şaşkınlığı ve gururu şu sözlerle ifade etti:
“Yıllar önce küçük bir dokunuş yaptığınız bir insan, gün geliyor sizin hayatınıza dokunuyor. İyilik karşılık beklenerek yapılmaz. Aradan 12 yıl geçmiş; bir bakıyorsunuz, destek olduğunuz o genç, ameliyatınızda kullanılan cihazların başında sorumluluk alıyor. Hayat gerçekten sürprizlerle dolu.”
Organ bağışının önemine de dikkat çeken Özkan, Türkiye’de bağış oranlarının düşük olduğuna vurgu yaparak herkese çağrıda bulundu:
“Organ bağışı hayat kurtarır. Ben bağışçı oldum, herkes olsun. Oranlar hâlâ çok düşük. Bu bilinç hepimiz için gerekli. Hayat kurtarmaya devam edelim.”