29 Ocak 2026 Perşembe
Ufuk Özkan için karar günü: İlk donör heyet karşısında

Karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan hakkında umut verici bir gelişme yaşandı. Donör adayları arasından bir kişinin, bugün Etik Kurul heyetinin karşısına çıkacağı öğrenildi.

Hande Karacan
Ufuk Özkan için karar günü: İlk donör heyet karşısında - Resim: 1

“Geniş Aile”, “Oflu Hoca”, “Emret Komutanım” ve “Cenazemize Hoş Geldiniz” gibi pek çok dizi ve filmle tanınan Özkan, 12 Ocak’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ufuk Özkan için karar günü: İlk donör heyet karşısında - Resim: 2

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve bir süredir tedavisi devam eden 50 yaşındaki oyuncu için bekleyiş sürerken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ufuk Özkan için karar günü: İlk donör heyet karşısında - Resim: 3

Habertürk’te yer alan habere göre, yapılan detaylı tıbbi değerlendirmeler sonucunda belirlenen 3 donör adayından biri, nakil sürecinin resmileşmesi adına Etik Kurul aşamasına geçti.

Ufuk Özkan için karar günü: İlk donör heyet karşısında - Resim: 4

Hastaneden daha önce yapılan açıklamada; donör adayları arasında, Ufuk Özkan’ın geçmişte birlikte çalıştığı set arkadaşlarının da bulunduğu ve bu kişilerle ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edilmişti. Son gelen bilgilere göre ise adaylardan biri için tıbbi testlerin büyük bölümü tamamlandı.

Ufuk Özkan için karar günü: İlk donör heyet karşısında - Resim: 5

Canlıdan organ nakli mevzuatı gereği, akraba olmayan bağışçıların organ verebilmesi için zorunlu olan Etik Kurul onayı süreci başlatıldı.

Ufuk Özkan için karar günü: İlk donör heyet karşısında - Resim: 6

Etik Kurul’dan olumlu karar çıkması durumunda, nakil ameliyatının önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

Ufuk Özkan için karar günü: İlk donör heyet karşısında - Resim: 7
Kaynak: Haber Merkezi
