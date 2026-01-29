Ufuk Özkan için karar günü: İlk donör heyet karşısında

Hastaneden daha önce yapılan açıklamada; donör adayları arasında, Ufuk Özkan’ın geçmişte birlikte çalıştığı set arkadaşlarının da bulunduğu ve bu kişilerle ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edilmişti. Son gelen bilgilere göre ise adaylardan biri için tıbbi testlerin büyük bölümü tamamlandı.