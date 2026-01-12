Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlar nedeniyle ciddi sıkıntı çeken ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği sebebiyle bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden kısa süre önce taburcu edilen Özkan, bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada ağabeyinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“ORGAN NAKLİ KARARI ALINDI”

Umut Özkan yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Kamuoyunun Bilgisine,

Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir.

Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz."

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan 11 Nisan 1975, Almanya doğumlu. Çerkez asıllı oyuncu. Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkez asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile beraber Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması sebebiyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır.

Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır. Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile de geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.