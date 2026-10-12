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Kaynak: Haber Merkezi

Şarkıcı Ufuk Beydemir, baba olacağını daha önce sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından ünlü müzisyenin sevgilisinin kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Beydemir, Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile birlikte olduğunu, beraber çekildikleri fotoğrafları paylaşarak açıkladı. Paylaşımına eklediği bebek emojisi de dikkat çekti.

SHARON KOVACS KİMDİR?

Sharon Kovacs, 15 Nisan 1990'da Hollanda'da doğdu. 36 yaşındaki müzisyen; caz, soul ve karanlık pop tonlarını bir araya getiren müziği ve karakteristik sesiyle tanınıyor.

Eğitimini Rock City Institute bünyesinde tamamlayan Kovacs, profesyonel kariyerindeki çıkışını 2014 yılında yayımlanan "My Love" isimli çalışmasıyla yaptı.

Ardından dinleyicilerle buluşturduğu "Shades of Black" albümüyle uluslararası alandaki başarısını pekiştirdi. Kendine özgü imajı ve vokaliyle dünya çapında bir dinleyici kitlesine ulaştı.

SHARON KOVACS NE İŞ YAPIYOR?

Sharon Kovacs, müzisyen ve vokalist olarak kariyerini sürdürüyor. Caz, soul ve karanlık pop etkilerini bir araya getiren müzik anlayışıyla tanınıyor.

Baba olacağını daha önce sosyal medya hesabından açıklayan Ufuk Beydemir, sevgilisinin Sharon Kovacs olduğunu birlikte çekildikleri fotoğrafları yayımlayarak duyurdu.

Beydemir'in paylaşımında bebek emojisine yer vermesi de çiftin gündeme gelmesine neden oldu.