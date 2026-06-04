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Washington Başpiskoposluğu, 19 yıldır bu görevi yürüten Monsenyör Stephen Rossetti’nin açıklamalarının ardından görevden alındığını duyurdu.

Kararda, rahibin bir YouTube yayınında yaptığı ve spekülatif bulunan ifadelerin etkili olduğu belirtildi.

Kilise yönetimi, söz konusu açıklamaların dini öğretilerle çeliştiğini ve inanç sistemine zarar verdiğini bildirdi.

Tepkilerin ardından özür dileyen Rossetti, UFO’ların fizik kurallarını aşabilen varlıklar olabileceğini öne sürmüştü.

Washington’daki Katolik Kilisesi, alışılmadık bir krizle gündeme geldi.

Başpiskoposluk, kurumun önemli isimlerinden biri olan baş şeytan çıkarıcı Monsenyör Stephen Rossetti’yi görevden aldı.

Tartışmanın merkezinde Rossetti’nin katıldığı bir çevrim içi yayın yer aldı.

Yaklaşık 19 yıldır görev yapan rahip, UFO olarak görülen bazı cisimlerin aslında iblisler olduğunu iddia etti.

İblislerin fiziksel dünyada farklı formlarda görünebildiğini söyleyen Rossetti, UFO’ların olağanüstü hızlarını buna bağladı.

“Görülen UFO’ların büyük bölümünün iblis olduğuna inanıyorum. İnsanların yapamadığı şeyleri yapabiliyorlar, bu nedenle bu hızlara sahipler.” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Washington Başpiskoposu Kardinal Robert McElroy, görevden alma kararını açıkladı.

McElroy, bu tür yorumların kilisenin şeytan ve ruhsal mücadele konusundaki öğretilerini zedelediğini ifade etti.

Başpiskoposluk ayrıca Rossetti’nin bağlı olduğu St. Michael Ruhsal Yenilenme Merkezi ile tüm ilişkilerin kesildiğini duyurdu.

Kararın ardından Rossetti’nin kiliseye ve cemaate yazılı olarak özür ilettiği, ancak görevine dönmesinin kabul edilmediği belirtildi.