UFO gizeminin kilit ismi kayboldu: Emekli General McCasland sırra kadem bastı: FBI devrede

“Neil, uzaylı cesetleri ve enkaz hakkında özel bir bilgiye sahip değil.”

“Hava Kuvvetleri’nden 13 yıl önce emekli oldu, o zamandan beri yalnızca genel güvenlik izinleri var.”

“Çok eski sırları öğrenmek için kaçırılmış olması pek olası görünmüyor.”

Wilkerson, eşinin UFO topluluğuyla (örneğin Blink-182 şarkıcısı Tom DeLonge ile) kısa süreli bir teması olduğunu, ancak bunun sınırlı kaldığını vurguladı