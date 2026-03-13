New Mexico eyaletinin Albuquerque kentindeki evinden 27 Şubat 2026 sabahı saat 11.00 civarında yürüyerek ayrılan McCasland, o saatten beri yakınlarıyla iletişim kurmadı.
UFO gizeminin kilit ismi kayboldu: Emekli General McCasland sırra kadem bastı: FBI devrede
ABD’nin UFO ve uzaylı komplo teorileriyle en çok anılan askeri üslerinden Ohio’daki Wright-Patterson Hava Üssü’nde eski komutanlık yapmış emekli Tümgeneral William Neil McCasland (68), yaklaşık iki haftadır kendisinden haber alınamıyor.Derleyen: Hava Demir
34 yıl boyunca görev yaptığı ABD Hava Kuvvetleri’nde çok özel gizli program ve bilgilere erişimi olan McCasland’in kayboluşunu ‘ulusal güvenlik krizi’ olarak değerlendiren FBI, harekete geçti.
Bernalillo County Şerif Ofisi, ertesi gün McCasland için Silver Alert (Gümüş Alarm) yayımladı.
Bu alarm, tıbbi sorunları olan 50 yaş üstü kayıp kişiler için kullanılıyor. Yetkililer, McCasland’ın evde telefon, gözlük ve giyilebilir cihazlarını bıraktığını, ancak cüzdanını, yürüyüş botlarını ve . 38 kalibre tabancasını yanına aldığını açıkladı. Arama çalışmaları tıbbi durum nedeniyle acilen hızlandırıldı.
FBI DA DEVREDE
Şerif Ofisi’nin yanı sıra FBI Albuquerque Ofisi, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma birimleri ve yerel kurtarma ekipleri koordineli çalışıyor. Henüz kötü niyetli bir eylem (foul play) kanıtı bulunmasa da, McCasland’ın hassas askeri geçmişi nedeniyle olay “ulusal güvenlik” boyutunda ele alınıyor.
Halktan güvenlik kamerası görüntüleri ve ipucu çağrısı yapılıyor.
UFO Bağlantısı ve Eşinin Net Açıklaması
McCasland, 2011-2013 yılları arasında Wright-Patterson Hava Üssü’ndeki Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı’nın (AFRL) komutanlığını yaptı. Bu üs, 1947 Roswell UFO olayında enkaz ve uzaylı cesetlerinin saklandığı iddialarıyla yıllardır komplo teorilerinin odağında. Emekli generalin gizli uzay programları ve dev bütçeli Ar-Ge çalışmalarına liderlik etmesi, kayboluşunu UFO çevrelerinde spekülasyonlara sürükledi. Ancak eşi Susan McCasland Wilkerson, sosyal medyadan yaptığı açıklamada iddialara sert bir yanıt verdi:
“Neil, uzaylı cesetleri ve enkaz hakkında özel bir bilgiye sahip değil.”
“Hava Kuvvetleri’nden 13 yıl önce emekli oldu, o zamandan beri yalnızca genel güvenlik izinleri var.”
“Çok eski sırları öğrenmek için kaçırılmış olması pek olası görünmüyor.”
Wilkerson, eşinin UFO topluluğuyla (örneğin Blink-182 şarkıcısı Tom DeLonge ile) kısa süreli bir teması olduğunu, ancak bunun sınırlı kaldığını vurguladı
Obama’nın Sözleri Tartışmayı Alevlendirdi
McCasland’ın kayboluşu, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 16 Şubat’taki podcast açıklamasıyla aynı döneme denk geldi. Obama, “Uzaylılar gerçek mi?” sorusuna “Gerçekler ama ben görmedim” demiş, ardından sosyal medyada düzeltme yapmıştı:
“Evren o kadar geniş ki başka yaşam formu olması ihtimali yüksek.”
“Güneş sistemleri arası mesafeler nedeniyle Dünya’ya ziyaret ihtimali düşük.”
Bu sözler büyük yankı uyandırırken, eski Başkan Donald Trump Obama’yı eleştirerek UFO/UAP dosyalarının yayımlanması talimatı vereceğini duyurdu.
McCasland’ın kayboluşu, ABD’deki UFO tartışmalarını ve askeri gizlilik iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, emekli generalin bir an önce bulunması için tüm imkanları seferber etmiş durumda.