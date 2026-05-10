UFC 328 ana kartında, Khamzat Chimaev ile Sean Strickland arasında geçen büyük çekişmeli mücadeleyi hakem kararıyla Sean Strickland kazandı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Strickland, 2023’ten sonra yeniden UFC orta sıklet şampiyonu olurken; Chimaev ise profesyonel MMA kariyerindeki ilk mağlubiyetini aldı. Maç öncesine kadar namağlup ilerleyen Chimaev’in 15 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Dünyanın izlediği karşılaşmanın ardından hakem kararı sosyal medyada geniş tartışma yarattı ve birçok taraftar sonucu eleştirdi.