İngiltere basınından The Guardian’ın haberine göre Premier Lig temsilcileri, Şampiyonlar Ligi kadro sınırının 28 futbolcuya çıkarılması yönünde öneride bulundu.

Haberde, söz konusu önerinin geçtiğimiz ay UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi toplantısında ele alındığı ancak 20 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak Avrupa Ligi finali öncesindeki UEFA İcra Kurulu gündemine dahil edilmediği belirtildi.

Kulüp Müsabakaları Komitesi toplantısında ortak bir karar çıkmadığı aktarılırken, İspanyol kulüplerinin Premier Lig ekiplerinin ekonomik gücünü kullanarak daha geniş ve güçlü kadrolar kurabileceği endişesini taşıdığı ifade edildi.

Ayrıca haberde, yaklaşık 20 yıl önce yürürlüğe giren kadro kurallarının UEFA’nın 2027-2028 sezonuyla başlayacak yeni dört yıllık yayın hakları dönemi öncesinde yeniden gözden geçirilebileceği vurgulandı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 6 Premier Lig takımının tamamı son 16 turuna kalmayı başarırken, yalnızca Arsenal ve Liverpool çeyrek finale yükseldi.