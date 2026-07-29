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Kaynak: İHA

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde görev yapacak.

SUTJESKA-ML ROGACHEV MAÇINI YÖNETECEK

Çakır, Karadağ temsilcisi Sutjeska ile Belarus ekibi ML Rogachev arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Karadağ'ın Niksic Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Gökhan Barcın üstlenecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM DAVUT DAKUL ÇELİK

Karşılaşmada Davut Dakul Çelik ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.