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Kaynak: İHA

FIFA kokartlı Türk hakem Mehmet Türkmen'e UEFA Uluslar Ligi'nde görev verildi. Türkmen, Arnavutluk ile San Marino arasında oynanacak C Ligi 1. Grup karşılaşmasında düdük çalacak.

Mücadele, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Mücadelede Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev yapacak.