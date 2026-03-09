Halil Umut Meler, 11 Mart Çarşamba günü Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının düdüğünü çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun paylaştığı bilgilere göre, Leverkusen’deki BayArena’da TSİ 20.45’te başlayacak mücadelede Meler’in yardımcı hakemleri olarak İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara görev yapacak.

Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem olarak yer alacak. VAR görevlisi Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Rob Dieperink olurken, AVAR görevini Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Tiago Martins üstlenecek.