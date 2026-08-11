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Kaynak: AA

UEFA, Avrupa futbolunda hakem kararlarının daha tutarlı, anlaşılır ve şeffaf hale getirilmesi amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

Avrupa futbolunun yönetim organı, "Clear Line" (Net Çizgi) adı verilen yeni veri tabanının kullanıma sunulduğunu açıkladı.

150'DEN FAZLA HAKEMLİK SENARYOSU YER ALIYOR

UEFA'nın açıklamasına göre Net Çizgi, 150'den fazla hakemlik senaryosunu tek bir platformda bir araya getiriyor.

Sistem, oyun kurallarının farklı pozisyonlarda nasıl yorumlanması gerektiğinin yanı sıra VAR'ın hangi durumlarda müdahale etmesi, hangi durumlarda ise devreye girmemesi gerektiğine ilişkin ayrıntılı rehberlik sunuyor.

UEFA üyesi federasyonların hakemleri de platformu hem ulusal hem de Avrupa düzeyindeki hakem ve VAR kararlarının tutarlı uygulanması için bir referans çerçevesi olarak onayladı.

VAR İÇİN 'AÇIK VE BARİZ HATA' VURGUSU

Yeni sistemde VAR protokolünün temel prensiplerinden birine özellikle dikkat çekildi.

UEFA, video incelemesinin yalnızca "açık ve bariz hataların" söz konusu olduğu durumlarda kullanılması gerektiğini vurguladı.

Net Çizgi'de çok sayıda video ve görsel açıklama kullanılarak futbolun en karmaşık ve tartışmalı pozisyonlarında verilen kararların arkasındaki mantığın açıklanması amaçlanıyor.

SADECE HAKEMLER İÇİN OLMAYACAK

UEFA'nın yeni platformunun hedef kitlesi yalnızca maç hakemleriyle sınırlı olmayacak.

Futbolcular, teknik direktörler, yorumcular ve taraftarların da Net Çizgi'den yararlanması ve böylece sahada verilen kararların nedenlerinin daha iyi anlaşılması hedefleniyor.

UEFA ayrıca platformun sabit kalmayacağını, futbolda yeni durumların ortaya çıkması veya mevcut senaryolarda daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde Net Çizgi'nin güncellenmeye devam edeceğini bildirdi.

ROSETTI: 'MERKEZİ BİR REFERANS NOKTASI OLACAK'

UEFA Hakem Direktörü Roberto Rosetti, uygulamanın Avrupa genelinde ortak bir hakemlik standardı oluşturmasını amaçladıklarını belirtti.

Rosetti, hiçbir pozisyonun tamamen birbirinin aynısı olmadığını ve zaman zaman hakem hatalarının kaçınılmaz olduğunu ifade ederken, Net Çizgi'nin oyuncular, antrenörler, yorumcular ve taraftarlar için merkezi bir referans noktası oluşturacağını söyledi.

Yeni uygulamayla UEFA, özellikle son yıllarda futbolun en fazla tartışılan konularından biri haline gelen VAR müdahaleleri ve hakem kararlarında Avrupa genelinde daha standart bir çizgi oluşturmayı hedefliyor.