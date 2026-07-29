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Dünya Kupası'nın hisselerinin yatırımcılara satılacağı yönündeki iddiaların ardından FIFA ile UEFA arasındaki gerilim büyüyor.

UEFA ELEŞTİRİ DOZUNU ARTIRDI

İlk açıklamasında "Futbol FIFA'nın satacağı bir varlık değildir" diyen UEFA, bu kez de FIFA'nın federasyonlara son tarih verdiğini öne sürerek eleştirilerinin dozunu artırdı.

FIFA'NIN PLANINA CİDDİ BİR MUHALEFET VAR

UEFA açıklamasında, FIFA'nın federasyonlara mali bir teklif sunduğunu ve plana destek verilmemesi halinde bu teklifin geri çekileceğinin bildirildiğini iddia etti. Ayrıca futbol dünyasının farklı paydaşlarıyla yaptığı görüşmelerde FIFA'nın planına yönelik ciddi bir karşı duruş olduğu da vurgulandı.

UEFA: 'FIFA FUTBOLU ZENGİNLEŞME ARACI OLARAK KULLANMAYA DEVAM EDEMEZ'

UEFA tarafından yapılan yeni açıklama şu şekilde:

"Bugün, FIFA'nın üye federasyonlara kendi önerilerini desteklemeleri için bir son tarih verdiğini, aksi takdirde tek seferlik mali ödeme teklifinin geri çekileceğini öğrendik.

Bu durum, söz konusu plan hakkında bilmeniz gereken her şeyi ortaya koyuyor.

Ancak futbol dünyasının birçok paydaşıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda UEFA, FIFA'nın bu girişimine yönelik ciddi ve giderek artan bir muhalefetin bulunduğunu biliyor.

FIFA, futbolu kendisini ve çevresindekileri zenginleştirecek bir araç olarak kullanmaya devam edemez.

Futbolu doğru şekilde büyütebiliriz.

Artık önceliği federasyonlara, kulüplere, liglere, futbolculara ve taraftarlara verme zamanı geldi."