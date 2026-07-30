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UEFA ve bünyesindeki 55 ulusal federasyon, FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlarda özel yatırımcılara hisse satışını öngören önerisini oy birliğiyle reddetti.

Ortak açıklamada, "Dünya Kupası satılık değildir" ifadeleri kullanılarak futbolun en büyük organizasyonunun ticari bir yatırım ürünü haline getirilemeyeceği vurgulandı.

'FUTBOLUN GELECEĞİ İPOTEK ALTINA ALINAMAZ'

UEFA, dış yatırımcıların FIFA organizasyonlarında pay sahibi olması halinde futbolun geleceğinin geri dönülmez şekilde değişeceğini savundu.

Açıklamada, bu modelin hayata geçmesi durumunda uluslararası takvimden turnuva formatlarına kadar tüm kararların futbolun çıkarları yerine yatırımcıların finansal beklentilerine göre şekilleneceği ifade edildi.

FIFA YÖNETİMİNE SERT ELEŞTİRİ

UEFA, böylesine önemli bir teklifin futbolun paydaşlarına danışılmadan gizli şekilde hazırlanmasını da eleştirdi.

Açıklamada, FIFA'nın ulusal federasyonları "teklifi kabul etmek ya da sonuçlarına katlanmak" ikilemiyle karşı karşıya bıraktığı belirtilirken, bunun demokratik bir yönetim anlayışıyla bağdaşmadığı savunuldu.

BOYKOT MESAJI

Önerinin tamamen geri çekilmemesi ve FIFA'nın gelecekte organizasyonlarını özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvence vermemesi halinde Avrupa ülkelerinin FIFA organizasyonlarına katılmayacağ da açıklandı.

Açıklamada, "Bu teklifler yürürlükte kaldığı sürece UEFA'ya bağlı hiçbir milli takım FIFA organizasyonlarında yer almayacaktır" denildi.

'DÜNYA KUPASI FUTBOLA AİTTİR'

Dünya Kupası'nın nesiller boyunca futbolcular, milli takımlar ve taraftarlar tarafından inşa edilen ortak bir miras olduğunu vurgulanırken "Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır. Avrupa'nın sesi olduğu sürece asla satılık olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.