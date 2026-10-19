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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) arasında yönetim ve karar alma süreçleriyle ilgili tartışmalar büyüyor.

BBC Sport'un haberine göre; UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya resmi bir yazı göndererek kurumun yönetim süreçlerine ilişkin soruların yanıtlanması ve talep edilen belgelerin paylaşılması için 2 Kasım 2026 tarihine kadar süre verdi.

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis tarafından gönderilen mektupta, FIFA Konseyinin perşembe günü gerçekleştirdiği toplantının ardından birçok önemli sorunun hâlâ yanıtlanmadığı belirtildi.

UEFA'DAN FIFA'YA SEKİZ SAYFALIK SORU LİSTESİ

BBC Sport'un ulaştığı mektupta UEFA, FIFA'nın yönetim yapısı ve bazı kararların alınma süreçlerine ilişkin açıklama talep etti.

Theodoridis, FIFA'nın temel konularda yeterli bilgi paylaşmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bazı temel sorular hala yanıtsız durumda ve talep edilen bilgi ve belgeler tarafımıza sunulmadı."

Sekiz sayfalık soru listesinde FIFA'nın son dönemde aldığı çeşitli kararlar mercek altına alındı.

UEFA'nın açıklama istediği konular arasında FIFA Forward Enterprise (FFE) adlı özel yatırım girişimi, FIFA Barış Ödülü ve ABD Milli Takımı futbolcusu Folarin Balogun'un Dünya Kupası sırasındaki cezasının askıya alınması bulunuyor.

INFANTINO ÖZÜR DİLEDİ ANCAK UEFA İKNA OLMADI

FIFA Başkanı Gianni Infantino, perşembe günü gerçekleştirilen FIFA Konseyi toplantısında, daha sonra geri çekilen FIFA Forward Enterprise projesine ilişkin iletişim ve istişare süreçlerinde hatalar yapıldığını kabul ederek özür dilemişti.

Söz konusu proje, FIFA organizasyonlarının ticari haklarını yönetmek amacıyla FIFA kontrolünde yeni bir şirket kurulmasını öngörüyordu.

Dünya Kupası'nın da aralarında bulunduğu turnuvaların ticari haklarını yönetecek bu şirketin azınlık hissesinin özel yatırımcılara satılması planlanıyordu.

Ancak tartışmalara neden olan girişimden daha sonra vazgeçildi.

UEFA ise projenin geri çekilmesinin, karar alma süreçlerine ilişkin soruları ortadan kaldırmadığı görüşünde.

'HATALARIN KABUL EDİLMESİ SORULARI YANITLAMIYOR'

UEFA'nın FIFA'ya gönderdiği mektupta, Infantino'nun özrünün ve olası reform açıklamalarının yeterli olmadığı vurgulandı.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"FFE'nin geri çekilmesi, hataların kabul edilmesi ve 'olası yönetim reformlarının' açıklanması, ilgili kararların nasıl alındığını veya FIFA Konseyinin neden uygun aşamada sürece dahil edilmediğini açıklamıyor."

UEFA, özellikle FIFA Konseyinin önemli karar süreçlerinde neden zamanında bilgilendirilmediğinin açıklığa kavuşturulmasını istiyor.

UEFA: 'GELECEKTEKİ REFORMLAR GEÇMİŞİN HESABINI VERMEK YERİNE GEÇEMEZ'

UEFA, yanıt bekleyen soruların bir sonraki FIFA Konseyi toplantısına kadar ertelenemeyeceğini de bildirdi.

Avrupa futbolunun yönetim organı, gelecekte yapılması planlanan reformların geçmişte alınan kararlar için hesap verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

Bu nedenle FIFA'dan yalnızca yeni yönetim düzenlemelerine ilişkin açıklama değil, geçmişteki kararların nasıl ve kimler tarafından alındığına dair ayrıntılı bilgi ve belge talep edildi.

INFANTINO MART 2027'DE YENİDEN BAŞKANLIĞA ADAY

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilecek FIFA Kongresi'nde yeniden başkan seçilmek için aday olmaya hazırlanıyor.

Ancak Infantino'nun yönetim anlayışı, özellikle yaz aylarında gündeme gelen ve daha sonra iptal edilen FFE projesinin ardından artan eleştirilerin odağında bulunuyor.

Habere göre FIFA Başkanına yönelik istifa çağrıları da yaz aylarından bu yana devam ediyor.

UEFA'nın 2 Kasım'a kadar yanıt verilmesini istediği sorular ve talep ettiği belgeler, FIFA yönetimi üzerindeki baskıyı artıran son gelişme oldu.