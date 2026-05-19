Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri İstanbul’da buluştu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre; Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa arasında Tüpraş Stadı’nda oynanacak final karşılaşması öncesi son hazırlıklar değerlendirildi.

CEFERIN VE HACIOSMANOĞLU BİR ARAYA GELDİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun katılımıyla düzenlenen yemekte organizasyon süreci ve iş birliği konuları görüşüldü. Toplantıda UEFA ile TFF arasındaki ortak çalışmaların da ele alındığı belirtildi.

Görüşmede TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da yer aldı.

UEFA cephesinden ise UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Nasser Al-Khelaifi ile UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Zoran Lakovic toplantıya katıldı.