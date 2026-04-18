Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park’ta yapılacak final organizasyonu için İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

13-15 Nisan tarihlerinde yapılan organizasyonda TFF, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve UEFA yetkilileri bir araya geldi.

Toplantıda proje yönetimi, stadyum operasyonları, güvenlik, emniyet ve hizmet alanlarına ilişkin güncel durum başlıkları ele alındı.

Türkiye Futbol Federasyonunu genel sekreter Abdullah Ayaz, temsilciler kurulu başkanı Şerafettin Bural ile birlikte çeşitli birimlerden yetkililer temsil etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden ilgili birim amirleri de toplantıya katılım sağladı.

UEFA adına farklı departmanlardan üst düzey yöneticilerin yer aldığı toplantıda organizasyona dair kritik başlıklar değerlendirildi.

Operasyonel planlama ve ulaşım süreçlerinin detaylı biçimde ele alındığı görüşmede, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve izlenecek yol haritası üzerine fikir alışverişi yapıldı.