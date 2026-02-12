A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakipleri bugün kura çekimi sonucu belli olacak.

Kura çekimi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de TSİ 20.00’de gerçekleştirilecek. Türkiye, 54 federasyonun mücadele edeceği organizasyonda A Ligi’nde yer alacak ve kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Takımlar, 2024-2025 sezonu genel sıralamasına göre torbalara ayrıldı. A Ligi’nde birbirinden güçlü ekipler yer alırken millileri zorlu bir grup bekliyor.

A LİGİ’NDE TORBALAR

1. Torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. Torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. Torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. Torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

Türkiye, kura sonucu 1., 2. ve 3. torbalardan birer rakiple eşleşecek. Bu tablo, ay-yıldızlıların Avrupa futbolunun en güçlü ekipleriyle karşılaşma ihtimalini beraberinde getiriyor.

FORMAT NASIL?

A Ligi’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri, Haziran 2027’de düzenlenecek final turnuvasına katılacak.

Grubunu üçüncü sırada bitiren takımlar ise B Ligi ikincileriyle play-off oynayacak. Aynı şekilde B Ligi üçüncüleri ile C Ligi ikincileri arasında da iki ayaklı play-off karşılaşmaları yapılacak.

İLK MAÇLAR EYLÜL’DE

Milliler, ilk iki maçını 24-29 Eylül tarihlerinde oynayacak. Grup aşaması 17 Kasım’da sona erecek.