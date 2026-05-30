UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye’nin yeri netleşti

PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye'nin konumu da merak edildi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’in şampiyon olmasının ardından UEFA organizasyonlarında sezonun üç kupa sahibi de netleşti.

Konferans Ligi’nde Crystal Palace zafere ulaşırken, Avrupa Ligi kupasını Aston Villa kazandı. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı sıralaması da kesinlik kazandı.

UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde oluştu:

1- İngiltere | 119.519 puan

2- İtalya | 99.946 puan

3- İspanya | 97.046 puan

4- Almanya | 92.902 puan

5- Fransa | 83.498 puan

6- Portekiz | 73.166 puan

7- Hollanda | 67.929 puan

8- Belçika | 62.250 puan

9- TÜRKİYE | 51.875 puan

10- Çekya | 48.525 puan

