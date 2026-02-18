15. Güney Kıbrıs: 35.443 puan
UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu...
Galatasaray’ın kazandığı galibiyetin ardından, Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri merak konusu oldu. İşte ilk 15 ülke...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
14. Norveç: 39.737 Puan
13. Danimarka: 41.606 Puan
12. Polonya: 44.625 Puan
11. Yunanistan: 46.312 Puan
10. Çekya: 47.225 Puan
9. Türkiye: 49.475 Puan
8. Belçika: 60.850 Puan
7. Hollanda: 66.595 Puan
6. Portekiz: 69.266 Puan
5. Fransa: 79.212 Puan
4. Almanya: 87.617 Puan
3. İspanya: 90.784 Puan
2. İtalya: 96.446 Puan
1. İngiltere: 111.797 Puan
