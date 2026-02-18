Yeniçağ Gazetesi
18 Şubat 2026 Çarşamba
UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu...

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu...

Galatasaray’ın kazandığı galibiyetin ardından, Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri merak konusu oldu. İşte ilk 15 ülke...

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 1

15. Güney Kıbrıs: 35.443 puan

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 2

14. Norveç: 39.737 Puan

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 3

13. Danimarka: 41.606 Puan

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 4

12. Polonya: 44.625 Puan

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 5

11. Yunanistan: 46.312 Puan

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 6

10. Çekya: 47.225 Puan

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 7

9. Türkiye: 49.475 Puan

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 8

8. Belçika: 60.850 Puan

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 9

7. Hollanda: 66.595 Puan

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 10

6. Portekiz: 69.266 Puan

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 11

5. Fransa: 79.212 Puan

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 12

4. Almanya: 87.617 Puan

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 13

3. İspanya: 90.784 Puan

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 14

2. İtalya: 96.446 Puan

UEFA ülke puanı sıralaması: İşte ülkemizin puanı ve konumu... - Resim: 15

1. İngiltere: 111.797 Puan

