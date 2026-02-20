Yeniçağ Gazetesi
TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU, İSTANBUL UKOME'SİNDEN TAKSİCİLER ODASI'NI ÇIKARDI
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte ülkemizin son durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde temsilcilerimizin maçlarının tamamlamasının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'un oynadığı Avrupa maçlarının ardından ülke puanı güncellendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup etti. Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Ayrıca Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde FK Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yendi.

Ülkemiz, 9. sıradaki yerini korudu. İşte ülke puanı sıralamasında son durum...

1 | İngiltere – 112.352

2 | İtalya – 97.017

3 | İspanya – 91.109

4 | Almanya – 88.188

5 | Fransa – 80.212

6 | Portekiz – 69.266

7 | Hollanda – 66.595

8 | Belçika – 61.450

9 | Türkiye – 49.875

10 | Çekya – 47.625

Kaynak: Diğer
