Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'un oynadığı Avrupa maçlarının ardından ülke puanı güncellendi.
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte ülkemizin son durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde temsilcilerimizin maçlarının tamamlamasının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
1 13
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup etti. Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Ayrıca Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde FK Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yendi.
2 13
Ülkemiz, 9. sıradaki yerini korudu. İşte ülke puanı sıralamasında son durum...
3 13
1 | İngiltere – 112.352
4 13
2 | İtalya – 97.017
5 13
3 | İspanya – 91.109
6 13
4 | Almanya – 88.188
7 13
5 | Fransa – 80.212
8 13
6 | Portekiz – 69.266
9 13
7 | Hollanda – 66.595
10 13
8 | Belçika – 61.450
11 13
9 | Türkiye – 49.875
12 13
10 | Çekya – 47.625
13 13
Kaynak: Diğer