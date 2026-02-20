Bu sezonun ilk eleme etaplarında ortaya konan performanslar, UEFA’nın haftanın 11’ini belirlerken istatistiklere ve maçtaki etkilerine bakılarak değerlendirildi. Galatasaray’ın iki oyuncusunun bu kadroya girmesi, sarı‑kırmızılı kulübün Avrupa’daki yükselen formunun da bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play‑off maçlarının ardından bu haftanın en iyi 11’i belirlendi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haftanın 11’i, Devler Ligi’nde gelecek hafta oynanacak rövanş maçları öncesi hem oyuncuların bireysel performanslarını hem de takımların genel durumunu yansıtan önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
Davinson Sánchez (Galatasaray)
Dan Burn (Newcastle United)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
Christos Tzolis (Club Brugge)
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
Gabriel Sara (Galatasaray)
Désiré Doué (Paris Saint‑Germain)
Kasper Høgh (Bodø/Glimt)
Anthony Gordon (Newcastle United)
İşte haftanın en iyi 11'i
