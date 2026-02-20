Yeniçağ Gazetesi
22 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
Anasayfa Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play‑off maçlarının ardından bu haftanın en iyi 11’i belirlendi.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız - Resim: 1

Bu sezonun ilk eleme etaplarında ortaya konan performanslar, UEFA’nın haftanın 11’ini belirlerken istatistiklere ve maçtaki etkilerine bakılarak değerlendirildi. Galatasaray’ın iki oyuncusunun bu kadroya girmesi, sarı‑kırmızılı kulübün Avrupa’daki yükselen formunun da bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız - Resim: 2

Haftanın 11’i, Devler Ligi’nde gelecek hafta oynanacak rövanş maçları öncesi hem oyuncuların bireysel performanslarını hem de takımların genel durumunu yansıtan önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız - Resim: 3

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız - Resim: 4

Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız - Resim: 5

Davinson Sánchez (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız - Resim: 6

Dan Burn (Newcastle United)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız - Resim: 7

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız - Resim: 8

Christos Tzolis (Club Brugge)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız - Resim: 9

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız - Resim: 10

Gabriel Sara (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız - Resim: 11

Désiré Doué (Paris Saint‑Germain)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız - Resim: 12

Kasper Høgh (Bodø/Glimt)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız - Resim: 13

Anthony Gordon (Newcastle United)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu: Galatasaray'dan iki yıldız - Resim: 14

İşte haftanın en iyi 11'i

Kaynak: Spor Servisi
