Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu yarın belli oluyor. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiliz ekibi Arsenal, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da kupayı kaldırmak için karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak olan dev finali, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenirken, VAR koltuğunda ise Robert Schröder oturacak.

Turnuvanın son şampiyonu unvanını elinde bulunduran PSG, üst üste ikinci kez bu mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Fransız ekibi, geçtiğimiz sezon finalde İtalya'nın Inter takımını 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü. Paris temsilcisi, 2020 yılındaki finalde ise Alman devi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı.

Tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen Arsenal ise organizasyonda 20 yıl sonra yeniden final heyecanı yaşıyor. İngiliz grubu, en son 2006 yılında finale yükselme başarısı göstermiş ancak İspanyol ekibi Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak kupanın kıyısından dönmüştü.

İki güçlü ekip, Avrupa arenalarında bugüne kadar toplamda 7 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda taraflar birbirlerine karşı belirgin bir üstünlük kuramadı. Geride kalan maçlarda hem PSG hem de Arsenal 2'şer galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Budapeşte'deki randevu, bu dengenin bir taraf lehine bozulmasına da sahne olacak.