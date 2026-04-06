Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Yarın ve 8 Nisan Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma oynanacak.
Rövanş maçları 14-15 Nisan’da yapılacak ve bu turun ardından yarı finalistler belli olacak.
Tüm çeyrek final ilk maçları TSİ 22.00’de başlayacak.
Yarın
- Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
- Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
8 Nisan Çarşamba
Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)
Kaynak: AA