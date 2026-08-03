UEFA, Fenerbahçe ile Avusturya temsilcisi Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçının hakemini duyurdu.
KRİTİK MAÇA İNGİLİZ HAKEM CHRIS KAVANAGH ATANDI
Kritik karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies yapacak.
FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da Avusturya'da gerçekleştirilecek.
HEDEF PLAY-OFF TURU
Sarı-lacivertliler, Sturm Graz engelini aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselerek lig aşamasına kalma yolunda önemli bir adım atacak.