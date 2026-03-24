UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kadro sayısının artırılması yönündeki talep kabul görmedi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig ekipleri, mevcut kadro sınırının 28’e çıkarılmasını önerdi ancak bu talep UEFA tarafından reddedildi.

FİKİR BİRLİĞİ SAĞLANAMADI

Guardian’ın haberine göre; konu, UEFA’nın kulüp müsabakaları komitesi toplantısında gündeme geldi. Ancak yapılan görüşmelerde ortak bir karar çıkmadı ve öneri, UEFA İcra Kurulu’nun gündemine taşınmadı.

İstanbul’da oynanacak Avrupa Ligi finali öncesinde yapılacak toplantıda da bu konunun yer almayacağı belirtildi.

İSPANYOL KULÜPLERDEN İTİRAZ

Haberde, İspanyol kulüplerin söz konusu teklife karşı çıktığı ifade edildi. İtirazın temel gerekçesi olarak ise Premier Lig ekiplerinin finansal güçleri sayesinde daha geniş ve güçlü kadrolar kurma ihtimali gösterildi.

Bu durumun rekabet dengesini bozabileceği yönünde endişeler dile getirildi.

YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Yaklaşık 20 yıl önce yürürlüğe giren kadro düzenlemelerinin, UEFA’nın yeni yayın hakları döngüsü öncesinde tekrar değerlendirmeye alınabileceği aktarıldı. Bu kapsamda 2027-2028 sezonu öncesinde yeni bir düzenleme ihtimali bulunuyor.

PREMIER LİG’İN BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 6 Premier Lig temsilcisinin tamamı son 16 turuna kalırken yalnızca Arsenal ve Liverpool çeyrek finale yükseldi.