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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan karşılaşmadaki performansıyla haftanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Sarı-lacivertlilerin orta sahasında görev yapan İsmail Yüksek, mücadelede özellikle savunma katkısıyla dikkat çekti.

ROMA MAÇINDA ORTA SAHANIN BEL KEMİĞİYDİ

İsmail Yüksek, Roma karşılaşmasında 9 ikili mücadele kazanırken 6 kez pas arası yaptı. Milli futbolcu, bu iki istatistikte de maçın en yüksek rakamlarına ulaşan oyuncusu oldu.

Milli yıldız bu performansıyla, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan karşılaşmaların tamamı değerlendirildiğinde zirveye çıktı.

UEFA İSMAİL YÜKSEK'İ PAYLAŞTI

Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı tarafından yapılan paylaşımda İsmail Yüksek'in ilk hafta maçlarında en fazla top kesen oyuncu olduğu belirtildi.

Roma karşısındaki savunma performansıyla Avrupa sahnesinde öne çıkan 27 yaşındaki futbolcu, böylece ilk haftanın dikkat çeken isimleri arasına girdi.

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 8 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu bu mücadelelerde toplam 293 dakika sahada kaldı.