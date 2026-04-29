Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı final karşılaşmaları yarın oynanacak.
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, ülkesindeki savaş ve hava sahasının kapalı olması nedeniyle karşılaşmayı Polonya’nın Krakow kentinde TSİ 22.00’de oynayacak.
Turan, UEFA organizasyonlarında takımını yarı finale taşıyan beşinci Türk teknik direktör olarak kayıtlara geçti. Crystal Palace karşısında tur atlaması halinde ise Fatih Terim’in ardından takımı finale çıkaran ikinci Türk teknik adam olacak.
Günün diğer yarı final maçında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano, Fransa ekibi Strasbourg ile TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek.
Rövanş mücadeleleri 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.