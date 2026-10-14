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Kaynak: AA

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin ilk haftasında yarın Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Tammelan Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Karşılaşmayı Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara yönetecek. Mücadelede Barbara’nın yardımcılık görevlerini ise Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan ekibi Ferencvaros’a iki maçta 1-0 ve 4-0’lık skorlarla mağlup olarak elenen bordo-mavili takım, Avrupa yolculuğuna Konferans Ligi’nde devam ediyor. Trabzonspor, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

REİS İLE YÜKSELEN GRAFİK

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine getirdiği Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de yükselen bir grafik yakaladı.

Reis yönetiminde Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, KuPS Kuopio maçını da kazanarak üst üste üçüncü resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmak istiyor.

AVRUPA'DA KÖTÜ GİDİŞATI DA SONLANDIRMAK İSTİYOR

Alman teknik adam ile ilk Avrupa kupası maçına çıkacak Karadeniz ekibi, galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

En son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayarak galibiyet elde edemedi.

EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da Nweiwu, Cabral kırmızı kart cezaları, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Süper Lig’de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle oynayamayan Mendy ve Bouchouari, Avrupa kupası maçlarında kadroda yer bulabilecek.

Karadeniz ekibinde kart cezasının yanı sıra sakatlığı bulunan Malinovskyi'nin yerine Melih Kabasakal, UEFA listesine eklenmişti.

KuPS Kuopio, Konferans Ligi karşılaşmalarını kendi stadı UEFA'nın belirlediği şartlara uygun olmadığı için yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere şehrinde oynuyor.

8 bin kişilik Tammelan Stadı'nın zemini ise suni çimden oluşuyor.