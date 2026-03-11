Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü prestijli turnuvasında, son 16 turunda 8 maç yapılacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 20.45’te başlayacak ilk karşılaşmada İspanya temsilcisi Rayo Vallecano’yu kendi sahasında ağırlayacak.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetsk, aynı saatte deplasmanda Lech Poznan ile karşı karşıya gelecek.
Sonraki maçlar 19 Mart’ta oynanacak rövanşlarla tamamlanacak ve çeyrek finalistler belli olacak.
Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya)
20.45 Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya)
20.45 Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa)
23.00 Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya)
23.00 Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan)
23.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz 05 (Almanya)