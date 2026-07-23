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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçları, oynanan 6 karşılaşmayla devam etti.

Temsilcimiz RAMS Başakşehir, sahasında ağırladığı Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kalarak tur umutlarını rövanşa bıraktı.

Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı maçta; Portekiz temsilcisi Braga ise deplasmanda Zeleznicar Pancevo'yu 1-0 mağlup ederek avantajı elde etti.

BAŞAKŞEHİR RÖVANŞA BERABERLİKLE GİDİYOR

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Inter Turku ilk yarıyı Clinton Jephta'nın golüyle önde kapatırken, turuncu-lacivertliler ikinci yarıda yeni transferi Emin Bayram'ın kafa golüyle eşitliği sağladı.

Nuri Şahin'in öğrencileri yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince mücadele 1-1 sona erdi.

GÜNÜN SONUÇLARI

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Başakşehir - Inter Turku: 1-1

Neftçi - Dinamo Minsk: 2-4

Bohemians - Ballkani: 2-1

Vardar - Riga: 2-3

Spartak Trnava - CSKA 1948: 0-0

Zeleznicar Pancevo - Braga: 0-1