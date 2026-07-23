UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçları, oynanan 6 karşılaşmayla devam etti.
Temsilcimiz RAMS Başakşehir, sahasında ağırladığı Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kalarak tur umutlarını rövanşa bıraktı.
Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı maçta; Portekiz temsilcisi Braga ise deplasmanda Zeleznicar Pancevo'yu 1-0 mağlup ederek avantajı elde etti.
BAŞAKŞEHİR RÖVANŞA BERABERLİKLE GİDİYOR
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Inter Turku ilk yarıyı Clinton Jephta'nın golüyle önde kapatırken, turuncu-lacivertliler ikinci yarıda yeni transferi Emin Bayram'ın kafa golüyle eşitliği sağladı.
Nuri Şahin'in öğrencileri yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince mücadele 1-1 sona erdi.
GÜNÜN SONUÇLARI
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Başakşehir - Inter Turku: 1-1
Neftçi - Dinamo Minsk: 2-4
Bohemians - Ballkani: 2-1
Vardar - Riga: 2-3
Spartak Trnava - CSKA 1948: 0-0
Zeleznicar Pancevo - Braga: 0-1