Fenerbahçe, UEFA Hukuk Departmanına itiraz etti. Temyize gidildikten sonra Kolombiyalı oyuncunun cezası kaldırıldı. Jhon Duran, Aston Villa maçında sahada olacak.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'a 2 maç ceza vermişti. Duran, Brann maçında ve eski takımı Aston Villa'ya karşı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecekti.
Jhon Duran, cezası nedeniyle Brann maçında forma giyemedi.
Sarı-lacivertli yönetimi cezası olan John Duran'ın cezasını görüşmeler sonucunda kaldırdı.