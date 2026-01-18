Fenerbahçe, UEFA Hukuk Departmanına itiraz etti. Temyize gidildikten sonra Kolombiyalı oyuncunun cezası kaldırıldı. Jhon Duran, Aston Villa maçında sahada olacak.

UEFA, Jhon Duran'ın cezasında indirime gitti - Resim : 1

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'a 2 maç ceza vermişti. Duran, Brann maçında ve eski takımı Aston Villa'ya karşı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecekti.

Jhon Duran, cezası nedeniyle Brann maçında forma giyemedi.

Sarı-lacivertli yönetimi cezası olan John Duran'ın cezasını görüşmeler sonucunda kaldırdı.