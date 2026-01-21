Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Stadyum Güvenlik ve Taraftar Koordinatörü Bülent Perut, UEFA Avrupa Ligi yedinci hafta Bologna-Celtic mücadelesinde stadyum güvenlik ve emniyet yetkilisi sıfatıyla belirlendi.

UEFA, yarın 20.45'te Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak Bologna Celtic maçında, UEFA Avrupa Ligi yedinci hafta kapsamında, TFF Stadyum Güvenlik ve Taraftar Koordinatörü Bülent Perut'u stadyum güvenliği ve emniyet yetkilisi olarak görevlendirdi; müsabaka yüksek riskli karşılaşma statüsünde yer alıyor resmi değerlendirmede kurum tarafından.