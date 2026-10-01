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Barcelona'nın eski İspanya Futbol Federasyonu Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maraa Enriquez Negreira ile bağlantılı ödemelerine ilişkin Real Madrid'in yaptığı şikayet başvurusuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

UEFA BELGELERİN ELİNE ULAŞTIĞINI DOĞRULADI

UEFA, Real Madrid'in Negreira soruşturmasına ilişkin kendilerine önemli miktarda belge gönderdiğini doğruladı.

AS'ın haberine göre; Eflatun-beyazlılar UEFA'ya toplam 50 bin sayfalık belge gönderdi.

REAL MADRID YENİ DELİLLER OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

İspanyol kulübü, Barcelona'nın Negreira ile bağlantılı şirketlere yaptığı ödemeler konusunda yeni deliller bulunduğunu savunmuş ve UEFA'dan daha önce başlatılan disiplin sürecinin yeniden ele alınmasını istemişti.

GÖZLER UEFA'NIN VERECEĞİ KARARA ÇEVRİLDİ

UEFA'nın Real Madrid'in gönderdiği yeni belgelerin değerlendirilmesinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

REAL MADRID VE BARCELONA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Real Madrid konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"UEFA, Real Madrid tarafından sunulan şikayetin alındığını ve Barcelona'nın son yirmi yıl boyunca Hakem Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısına yaptığı ödemelerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini teyit etmiştir.

Kulübümüz tarafından sunulan şikayet, futbolun dürüstlüğünü ve hakemlik sistemine duyulan güveni doğrudan etkileyen olağanüstü ciddiyetteki olaylara ilişkin çok sayıda belge ve kanıt içermektedir.

Real Madrid, UEFA’nın bu belgelere ulaştıktan sonra soruşturmanın en kısa sürede tamamlanmasına ve yetkili organların kanıtlanmış olayların ciddiyetine uygun kararları almasına büyük önem vermektedir.

Kulübümüz, Avrupa futbolunda geçerli olması gereken dürüstlük, şeffaflık ve adil oyun ilkeleriyle bağdaşmadığını düşündüğü bu olayların aydınlatılması için UEFA ile aktif olarak iş birliği yapmaya ve elinden gelen her türlü adımı atmaya devam edecektir."

BARCELONA: 'BU SORUŞTURMA YENİDEN AÇILMAMIŞTIR ZİRA HİÇBİR ZAMAN KAPATILMAMIŞTIR'

Barcelona ise UEFA'nın kulübün aleyhinde başlattığı herhangi bir soruşturma olmadığını vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"UEFA, FC Barcelona aleyhine herhangi bir yeni disiplin soruşturması açmamıştır. Soruşturma, 2023 yılında iki soruşturmacının atanmasıyla başlamış ve bu kişiler o tarihten bu yana gerekli gördükleri işlemleri yürütmüştür. Kulüp, soruşturmacıların tüm taleplerine her zaman uymuştur. Bu soruşturma yeniden açılmamıştır, zira hiçbir zaman kapatılmamıştır.

UEFA açıklaması, Real Madrid tarafından sunulan belgelerin alındığını ve soruşturmacıların bunları mevcut soruşturma çerçevesinde değerlendireceğini teyit etmektedir. Açıklamada, devam eden bir soruşturma ve incelemeye iki kez açıkça atıfta bulunulmaktadır. Dolayısıyla, açıklamada herhangi bir davanın açıldığı, yeniden açıldığı veya yeniden yürürlüğe konduğu duyurulmamakta; ayrıca sunulan belgelerin içeriği veya değeri hakkında herhangi bir değerlendirme de yer almamaktadır.

Bu belgelerle ilgili olarak hangi önlemlerin uygun olacağına karar vermek soruşturmacıların yetkisi dahilindedir. Bugün itibarıyla, FC Barcelona’ya herhangi bir yeni talepte bulunmamışlar ve Real Madrid’in şikayetini kulübe iletmemişlerdir. Böyle bir talepte bulunduklarında, kulüp bugüne kadar yaptığı gibi uygun şekilde yanıt verecektir.

Yürürlükteki mevzuata uygun olarak, bu dosya İspanya’da devam eden ceza yargılamasının sonucuna tabidir ve bu süreç kapsamında kalmaya devam edecektir."