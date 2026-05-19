Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Ceferin, İstanbul Havalimanı’nda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından karşılandı. Karşılama programında TFF yöneticileri ve UEFA temsilcileri de yer aldı.

Açıklamada, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş’ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Türkiye’ye yeniden gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Ceferin, İstanbul’da oynanan önceki finallere yakışır bir karşılaşma beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiltere ekibi Aston Villa, yarın saat 22.00’de Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya gelecek.