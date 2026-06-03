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UEFA, Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz'un 2025-26 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılamayacağını duyurdu.

Avrupa futbolunun yönetim organı, men kararının gerekçesi olarak kulübün maç sonuçlarını etkilemeye yönelik faaliyetlerle ilişkilendirilmesini gösterdi. UEFA Temyiz Kurulu Başkanı, Turan Tovuz'un turnuvaya katılım için gerekli olan "ulusal veya uluslararası düzeyde bir maçın sonucunu ayarlamaya ya da etkilemeye yönelik faaliyetlere doğrudan veya dolaylı olarak karışmama" şartını karşılayamadığını belirtti.

AVRUPA HAYALİNDEN OLDULAR

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre, Azerbaycan Premier Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayan Turan Tovuz, normal şartlarda UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı elde etmişti. Ancak UEFA'nın aldığı karar, kulübün Avrupa kupalarındaki yerini kaybetmesine neden oldu.

Kulüp yönetimi ise kararın geçmişteki bir dosyaya dayandığını savunuyor. Turan Tovuz'a göre süreç, 2019 yılında yürütülen bir disiplin soruşturmasıyla bağlantılı.

KULÜPTEN KARARA TEPKİ

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 2025-26 sezonu için Avrupa bileti aldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"2025-2026 sezonunu tüm sportif ilkelere bağlı kalarak üçüncü sırada tamamladık ve Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandık. UEFA Disiplin Kurulu, kulübümüzün katılım kriterlerine uyup uymadığını incelemeye aldı."

Açıklamada ayrıca, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun (AFFA) 2019-20 sezonunda şike iddiaları nedeniyle yedi futbolcuya futboldan men cezası verdiği hatırlatıldı.

CAS'A BAŞVURACAKLAR

Kararı kabul etmeyen Turan Tovuz, men cezasının kaldırılması için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracağını duyurdu.

Kulüp yönetimi, tüm hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirtirken, Avrupa kupaları hazırlıklarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini açıkladı.

Turan Tovuz, takımın planlandığı gibi bu ay toplanacağını ve hazırlık kampı için Türkiye'ye geleceğini bildirdi.