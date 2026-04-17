UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final rövanş karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.



UEFA AVRUPA LİGİ

Alman temsilcisi Freiburg, Celta Vigo’yu toplamda 6-1’lik skorla geçerek yarı finale yükseldi. Portekiz ekibi Braga, Real Betis’i 5-3’lük skorla eledi. İngiliz temsilcisi Aston Villa, Bologna karşısında 7-1’lik net bir galibiyet alırken, Nottingham Forest ise Porto’yu 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Yarı Final Eşleşmeleri:

Freiburg - Braga

Nottingham Forest - Aston Villa



UEFA KONFERANS LİGİ

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalmasına rağmen ilk maçtaki 3-0’lık avantajla toplamda 5-2’lik skorla yarı finale yükseldi.

Rayo Vallecano, AEK’e deplasmanda 3-1 mağlup olmasına rağmen ilk maç avantajıyla tur atladı. Crystal Palace, Fiorentina karşısında üstünlüğünü koruyarak yarı finale çıktı. Strasbourg ise Mainz karşısında büyük bir geri dönüşe imza atarak adını üst tura yazdırdı.

Yarı Final Eşleşmeleri:

Shakhtar Donetsk - Crystal Palace

Rayo Vallecano - Strasbourg



Yarı final ilk maçları 30 Nisan’da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs’ta oynanacak.