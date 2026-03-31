UEFA Avrupa Ligi denildiğinde akla gelen ilk kulüp artık tartışmasız şekilde Sevilla FC. İspanyol temsilcisi, turnuva tarihine damga vuran performansıyla zirvede yer alıyor.

SEVILLA UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ 7 KEZ KAZANDI

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi’nde 7 kez mutlu sona ulaşarak bu alanda en yakın rakiplerine ciddi fark attı. Özellikle 2010’lu yıllarda yakaladığı istikrar, kulübü Avrupa’nın bu organizasyonunda ayrı bir konuma taşıdı.

2006 ve 2007’de üst üste gelen ilk zaferlerin ardından, 2014-2016 arasında üç yıl boyunca kupayı kimseye bırakmayan Sevilla, 2023’te bir kez daha sahneye çıkarak rekorunu perçinledi.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Sevilla’nın ardından gelen kulüpler ise zirveye yaklaşmakta zorlandı. Inter Milan, Juventus, Liverpool FC ve Atlético Madrid üçer şampiyonlukta kaldı.

AVRUPA’NIN ÖZEL TAKIMI

Sevilla’nın bu turnuvadaki başarısı tesadüf değil. Final oynadığı dönemlerde hata yapmayan, eleme turlarında oyunun kontrolünü elinde tutan bir yapı oluşturdu. Bu nedenle Avrupa Ligi, adeta Sevilla’nın sahnesine dönüştü.

UEFA Avrupa Ligi’nde yakaladığı bu istatistik, Sevilla’yı organizasyon tarihinin en dominant kulübü olarak konumlandırıyor.