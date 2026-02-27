Kurada, lig etabını ilk 8 sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen seri başı ekiplerin yanı sıra, play-off aşamasını geçerek adını bu tura yazdıran 8 takım yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde yapıldı.Gül Devrim Koyun
Freiburg - Genk
Roma - Bologna
Braga - Ferencvaros
Porto - Stuttgart
Real Betis - Panathinaikos
Midtjylland - Nottingham Forest
Aston Villa - Lille
Lyon - Celta Vigo
