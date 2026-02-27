Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde yapıldı.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Resim: 1

Kurada, lig etabını ilk 8 sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen seri başı ekiplerin yanı sıra, play-off aşamasını geçerek adını bu tura yazdıran 8 takım yer aldı.

1 9
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Resim: 2

Freiburg - Genk

2 9
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Resim: 3

Roma - Bologna

3 9
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Resim: 4

Braga - Ferencvaros

4 9
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Resim: 5

Porto - Stuttgart

5 9
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Resim: 6

Real Betis - Panathinaikos

6 9
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Resim: 7

Midtjylland - Nottingham Forest

7 9
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Resim: 8

Aston Villa - Lille

8 9
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Resim: 9

Lyon - Celta Vigo

9 9
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro