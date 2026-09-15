Kulüpler seviyesinde Avrupa’nın ikinci büyük organizasyonunda ilk hafta heyecanı, yarın ve 17 Eylül Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta heyecanı başlıyor - Resim : 1

Turnuvada Türkiye’yi temsil eden tek takım Beşiktaş, Avrupa Ligi macerasındaki ilk sınavını 17 Eylül Perşembe günü verecek. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul’da Fransa’nın Olimpik Marsilya takımını konuk edecek.

Avrupa Ligi’nde ilk haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Beşiktaş’ın Avrupa mesaisi başladıBeşiktaş’ın Avrupa mesaisi başladıSpor

YARIN:

19.45 Ararat (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya)

19.45 Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya)

22.00 Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz)

22.00 Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa)

22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa)

22.00 Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda)

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta heyecanı başlıyor - Resim : 3

17 EYLÜL PERŞEMBE:

19.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-RB Salzburg (Avusturya)

19.45 OFİ (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda)

22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

22.00 Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa)

22.00 Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz)

22.00 Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya)

22.00 Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere)