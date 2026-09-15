Kulüpler seviyesinde Avrupa’nın ikinci büyük organizasyonunda ilk hafta heyecanı, yarın ve 17 Eylül Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Turnuvada Türkiye’yi temsil eden tek takım Beşiktaş, Avrupa Ligi macerasındaki ilk sınavını 17 Eylül Perşembe günü verecek. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul’da Fransa’nın Olimpik Marsilya takımını konuk edecek.
Avrupa Ligi’nde ilk haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
YARIN:
19.45 Ararat (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya)
19.45 Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya)
22.00 Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz)
22.00 Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa)
22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya)
22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa)
22.00 Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda)
17 EYLÜL PERŞEMBE:
19.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-RB Salzburg (Avusturya)
19.45 OFİ (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya)
22.00 Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda)
22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
22.00 Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa)
22.00 Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz)
22.00 Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya)
22.00 Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere)