Avrupa futbolunun kulüpler seviyesindeki ikinci büyük organizasyonunda son 16 aşamasında toplam 8 mücadele gerçekleştirildi.

Turnuvada 18-19 Mart tarihlerinde yapılacak rövanş karşılaşmalarının ardından çeyrek finale yükselen ekipler netleşecek.

Son 16 turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya): 1-0

Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz): 1-2

Bologna (İtalya) - Roma (İtalya): 1-1

Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz): 2-0

Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya): 1-0

Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-1

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 0-1