UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunun şampiyonu, yarın İstanbul’da İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük organizasyonunun finali, Tüpraş Stadyumu'nda saat 22.00’de başlayacak.

Mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek. Yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yaparken, VAR görevinde Jérôme Brisard bulunacak. Dördüncü hakem olarak ise İspanyol Alejandro Hernández sahada olacak.

Her iki takım da ilk Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanma hedefiyle sahaya çıkacak.

Aston Villa, geçmişte 1981-82 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Bayern Münih’i 1-0 yenerek tarih yazmış, 1982 UEFA Süper Kupa’da da Barcelona’yı mağlup ederek ikinci Avrupa kupasını müzesine götürmüştü.

Freiburg ise kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası finalinde mücadele edecek.

Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi’nde kazandığı 4 şampiyonlukla turnuvanın en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak Freiburg karşısında beşinci zaferini hedefleyecek.

Sevilla ile 2014, 2015 ve 2016’da, Villarreal ile 2021’de kupayı kazanan Emery, 2019’da Arsenal ile finalde kaybetmişti. Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster ise kariyerindeki ilk final heyecanını yaşayacak.