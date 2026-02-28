Yeniçağ Gazetesi
28 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
Anasayfa Spor UEFA Açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe en çok bilet geliri elde eden kulüpler arasında

UEFA'nın 2025 yılı finansal raporuna göre Avrupa arenasında en yüksek bilet geliri sağlayan futbol takımları belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray listede yer aldı. işte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
UEFA’nın 2025 yılı finansal raporuna göre Avrupa’da en yüksek bilet geliri elde eden 25 kulüp belli oldu.

Listede iki Türk kulübü de yer alırken, temsilcilerimiz Avrupa’nın önde gelen ekipleriyle aynı sıralamada bulunarak maç günü gelirleriyle dikkat çekti.

Galatasaray, özellikle iç saha maçlarında yakaladığı yüksek doluluk oranı ve kombine satışlarıyla dikkat çekerek Avrupa devleriyle aynı sıralamada kendine yer buldu.

Fenerbahçe ise taraftar desteğini gelir tablosuna yansıtan bir diğer temsilci oldu. Kadıköy’deki karşılaşmalarda elde edilen bilet ve kombine gelirleri sayesinde sarı-lacivertliler, Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle birlikte listede yer almayı başardı.

İşte İlk 25

25. MARSİLYA - 55 MİLYON EURO
24. DORTMUND - 55 MİLYON EURO
23. ROMA - 56 MİLYON EURO
22. FRANKFURT - 58 MİLYON EURO
21. CELTIC - 59 MİLYON EURO

20. NEWCASTLE UNITED - 62 MİLYON EURO
19. FENERBAHÇE - 64 MİLYON EURO
18. JUVENTUS - 67 MİLYON EURO
17. STUTTGART - 68 MİLYON EURO
16. WEST HAM - 73 MİLYON EURO

15. ASTON VILLA - 80 MİLYON EURO
14. MILAN - 80 MİLYON EURO
13. ATLETICO MADRID - 80 MİLYON EURO
12. GALATASARAY - 81 MİLYON EURO
11. MANCHESTER CITY - 92 MİLYON EURO

10. INTER - 93 MİLYON EURO
9. CHELSEA - 105 MİLYON EURO
8. LIVERPOOL - 138 MİLYON EURO
7. BAYERN MUNIH - 147 MİLYON EURO
6. BARCELONA - 150 MİLYON EURO

5. TOTTENHAM - 150 MİLYON EURO
4. MANCHESTER UNITED - 155 MİLYON EURO
3. PSG - 175 MİLYON EURO
2. ARSENAL - 183 MİLYON EURO
1. REAL MADRID - 222 MILYON EURO

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor ve son 16 turunda Liverpool ile eşleşti.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise son 16 turu play-off maçında N. Forest'a elendi ve yoluna devam edemedi.

Kaynak: Spor Servisi
