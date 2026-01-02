Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından gözden düşen Alman stoper Felix Uduokhai Bundesliga'ya geri dönmek üzereyken transferde Paris FC devreye girdi.
PARIS FC SAVUNMAYI UDUOKHAI'YE TESLİM ETMEK İSTİYOR
Kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirmek isteyen Ligue 1'in yeni kulübü yaz başında 17 milyon Euro'ya transfer ettiği Otavio'dan beklediği verimi alamaması üzerine savunmanın göbeğini Uduokhai'nin tecrübesine emanet etme kararı aldı.
BEŞİKTAŞ'A SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI
Beşiktaş ile görüşmelere başlayan Paris FC'nin 28 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Pazarlıkların kısa süre içerisinde olumlu sonuçlanması ve Uduokhai'nin Paris FC'ye kiralık olarak transfer olması bekleniyor.