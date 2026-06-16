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Galatasaray'dan geçen sezon kiralık olarak Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo'nun geleceği yeniden belirsizliğe girdi.

UDINESE TRANSFERİ DUYURMUŞTU, MENAJERİ BOMBAYI PATLATTI

İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunun son gününde Zaniolo'nun bonservisini alarak oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıklamıştı. Ancak transferin ardından oyuncunun menajerinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

'ZANIOLO HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR'

İtalyan basınına konuşan Claudio Vigorelli, Zaniolo'nun Udinese'deki performansından memnun olduklarını ancak maaş konusunda yeni bir anlaşmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Vigorelli, "Nicolo'nun Udinese'deki etkisinden memnunuz. Ancak burada kalıcılığın sağlam temeller üzerine kurulabilmesi için maaş konusunda yeni bir anlaşmaya varılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BİZE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI'

Vigorelli ayrıca geçen yaz transferin son saatlerinde gerçekleşmesi nedeniyle sözleşmedeki bazı maddelerin oyuncunun gerçek değerini yansıtmadığını belirtti.

Vigorelli, "Udinese ile birlikte bu transferi tamamlarken, satın alma opsiyonu kullanılmadan önce yeniden masaya oturup şartları güncelleme konusunda mutabakata varmıştık. Ancak şu ana kadar bu konuda bir anlaşmaya ulaşamadık" dedi.

'ANLAŞMA SAĞLANAMADI'

Taraflar arasında son günlerde yoğun görüşmeler yapıldığını aktaran Vigorelli, henüz ortak noktada buluşamadıklarını açıkladı.

İtalyan menajer, "Son günlerde Udinese ile maaş konusunda yoğun görüşmeler gerçekleştirdik. Her iki taraf da çaba gösterdi ancak henüz bir anlaşmaya varılamadı. Nicolo bu süreçten dolayı üzgün ve hayal kırıklığı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Vigorelli, tüm sorunların çözülebileceğine inandıklarını da vurguladı.

"Udinese yönetimiyle yeniden bir araya gelerek konuyu netleştirmeyi umuyoruz. Her iki tarafı da memnun edecek bir çözüm bulunmasını bekliyoruz" diyen menajer, Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili son kararın yapılacak görüşmelerin ardından netleşeceğini belirtti.