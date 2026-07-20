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Udinese'nin Galatasaray ile yaptığı kiralık anlaşmasında yer alan satın alma opsiyonunu kullanmasına rağmen sözleşme şartlarında bir süredir anlaşma sağlayamadığı İtalyan yıldız Nico Zaniolo ile sonunda söz kestiği iddia edildi.

Sky Sport'un haberine göre, Udinese ile İtalyan futbolcu arasındaki maaş görüşmeleri olumlu sonuçlandı ve taraflar sözlü anlaşmaya vardı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Udinese'nin 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilirken transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR

Nicolo Zaniolo'nun resmi imzanın ardından 22 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Udinese'de geçiren İtalyan yıldız, 34 resmi maçta forma giyerken 6 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.