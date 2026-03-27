Küresel enerji krizinin etkisi Avrupa’da hissedilmeye devam ederken, İspanya hükümetinin akaryakıt fiyatlarını düşürme kararı sınır bölgelerinde yoğunluk oluşturdu. Orta Doğu’daki gelişmelerin ardından yükselen fiyatlara karşı alınan önlemler, komşu ülkelerin vatandaşlarını da harekete geçirdi.

VERGİ İNDİRİMİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

İspanya’da 20 Mart’ta alınan ve 22 Mart’ta yürürlüğe giren kararnameyle akaryakıtta KDV oranı yüzde 21’den yüzde 10’a düşürüldü. Bu adımın ardından benzin ve mazot fiyatlarında gerileme yaşandı.

Fiyat avantajından yararlanmak isteyen Fransa ve Portekiz vatandaşları, araçlarının depolarını doldurmak için İspanya’ya geçmeye başladı. Özellikle sınır bölgelerinde trafik yoğunluğu artarken, bazı akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu.

LİTRE BAŞINA FARK DİKKAT ÇEKİYOR

Fransa’da mazotun litre fiyatı 2,12 avro, benzinin 1,99 avro seviyesinde bulunurken, İspanya’da bu rakamlar sırasıyla 1,80 ve 1,62 avroya kadar geriledi. Bu fark sayesinde sürücüler depo başına yaklaşık 20 avro tasarruf sağlıyor.

Portekiz’den İspanya’nın Fuentes de Onoro kasabasına gelerek yakıt alan sürücüler, litre başına yaklaşık 20 sent fark olduğunu ve İspanya’da yakıt almanın daha ekonomik olduğunu ifade etti. Bölgedeki istasyon çalışanları da müşterilerin büyük bölümünü yabancıların oluşturduğunu ve talebin son günlerde arttığını belirtti.

FİYATLAR YİNE DE YÜKSEK

Tüketici dernekleri ise yapılan indirime rağmen akaryakıt fiyatlarının geçen yıla göre halen yüksek olduğunu vurguladı. Özellikle mazot fiyatlarında bir aracın deposunu doldurmanın geçen yıla kıyasla yaklaşık 19 avro daha pahalıya mal olduğu ifade edildi.